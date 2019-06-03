Токаев: Воровство не приводит к добру

Нужно ужесточать наказание за скотокрадство и усилить борьбу с наркоторговцами.

На встрече с общественностью Жамбылской области Президент Казахстана поднял вопрос уровня преступности в регионе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

- Необходимо снизить уровень преступности в регионе. Растет число граждан, которым не возвращают украденный скот. В прошлом году было зарегистрировано 5500 краж скота. Воровство не приводит к добру! - сказал Президент.

Он считает, что нужно ужесточать наказание за скотокрадство.

- На встрече с сотрудниками МВД я дал конкретные указания по этому вопросу. Акиматы и местная полиция должны незамедлительно принять меры. Нужно внести поправки в Уголовный кодекс, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также сказал, что наиболее острой проблемой в регионе является рост наркопреступности.

- Это актуальная проблема, которая касается всего общества. К сожалению, в эпоху, когда используются передовые технологии, наркобизнес набирает обороты. Наркоторговцы успешно скрываются и начали открывать специальные сайты. Наркомания - это болезнь, которая влияет на сознание и здоровье молодых людей. Это нужно прекратить! Преступники, которые продают наркотики, должны быть строго наказаны. Я поручаю полиции принять немедленные меры по этому вопросу, - сказал Президент.

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