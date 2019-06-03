Президент встретился с семьей героя Газиза Байтасова

Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.

Во время рабочего визита в Жамбылскую область Президент РК встретился с семьей героя Газиза Байтасова, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства посетил дом, где живет семья героя. Президенту показали мемориальную доску, установленную в честь Газиза Байтасова, его фотографии, медали и личные вещи.

Касым-Жомарт Токаев во время беседы с супругой и сыновьями "Халық қаһарманы" отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.

12 ноября 2011 года в Таразе командир 1-го взвода ОБДП ДВД Жамбылской области капитан полиции Газиз Байтасов на спецмашине дорожной полиции преследовал убегавшего особо опасного преступника Кариева. Около Центрального гастронома по ул. Казыбек би преступник остановился, стал обстреливать спецмашину и стрелять в разные стороны. Байтасов, остановив машину, выбежал и открыл ответный огонь, преступник отступил. Командир взвода стал его преследовать. Укрывшись за стоящим джипом, Кариев выстрелил Газизу в грудь, но полицейский тоже успел его ранить. Несмотря на тяжелое ранение, Газиз Байтасов, зная, что у преступника имеется граната, бросился в его сторону. Счет шел на секунды. Повалив террориста на землю и обхватив его руками, полицейский полностью обездвижил преступника. Главной целью офицера было не допустить открытого разрыва гранаты и гибели гражданского населения. Прогремел взрыв, террорист был уничтожен. Капитан полиции отдал свою жизнь, чтобы никто из гражданских не пострадал.

Указом Президента РК Газизу Байтасову было присвоено звание "Халық қаһарманы".

У погибшего героя остались супруга Гульжамал Тажиева и двое сыновей – Арманжан (2000 г.р.) и Адильжан (2008 г.р.).

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