Девочка утонула в пляжном клубе в столичном торговом центре
Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым.
Фото : skybeach.kz3 июня 2019, 15:43
В Нур-Султане в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" утонула школьница, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе столичного ДП, первоклассница, 2010 г.р., утонула в пляжном клубе Sky Beach Club 3 июня около 11.30.
Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 141 УК РК - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
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