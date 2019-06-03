Девочка утонула в пляжном клубе в столичном торговом центре

Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым.

В Нур-Султане в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" утонула школьница, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП, первоклассница, 2010 г.р., утонула в пляжном клубе Sky Beach Club 3 июня около 11.30.

Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 141 УК РК - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

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