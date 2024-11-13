Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьница в Астане отравилась таблетками: ведется расследование инцидента

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:08 Фото: Zakon.kz
В Астане ученица школы-гимназии № 27 почувствовала себя плохо после приема лекарств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 ноября 2024 года в Управлении общественного здравоохранения Астаны, профилактическое лечение было назначено согласно нормативным правовым актам Минздрава РК.

"Лекарства даны по назначению врача, дозировка была рассчитана по весу ребенка, как и положено по соответствующим нормативным правовым актам. Нарушения схем и дозировки относительно ребенка не было. Родители были устно информированы, возражений со стороны родителей не было", – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что после приема препаратов около получаса девочка была под наблюдением медсестры. По инциденту ведется расследование. Ситуация находится на контроле профильных управлений.

8 ноября СМИ заявляли о том, что восьмилетняя девочка отравилась антибиотиками. Мама обвинила медсестру в том, что восемь таблеток дали школьнице без разрешения родителей.

Ранее, в сентябре, произошло массовое отравление учеников 1-4 классов в столовой школы № 8 села Бесшокы. Ситуацию на контроль взяла министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Бауыржан Муканов
Астана 2024 год Вред здоровью Лекарства Скорая помощь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: