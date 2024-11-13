Школьница в Астане отравилась таблетками: ведется расследование инцидента

В Астане ученица школы-гимназии № 27 почувствовала себя плохо после приема лекарств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 ноября 2024 года в Управлении общественного здравоохранения Астаны, профилактическое лечение было назначено согласно нормативным правовым актам Минздрава РК.

"Лекарства даны по назначению врача, дозировка была рассчитана по весу ребенка, как и положено по соответствующим нормативным правовым актам. Нарушения схем и дозировки относительно ребенка не было. Родители были устно информированы, возражений со стороны родителей не было", – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что после приема препаратов около получаса девочка была под наблюдением медсестры. По инциденту ведется расследование. Ситуация находится на контроле профильных управлений.

8 ноября СМИ заявляли о том, что восьмилетняя девочка отравилась антибиотиками. Мама обвинила медсестру в том, что восемь таблеток дали школьнице без разрешения родителей.

Ранее, в сентябре, произошло массовое отравление учеников 1-4 классов в столовой школы № 8 села Бесшокы. Ситуацию на контроль взяла министр здравоохранения Акмарал Альназарова.