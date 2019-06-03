100 дней правительства Аскара Мамина: подведение итогов

В каких условиях начинал работу нынешний кабинет министров, чем смог проявить себя и насколько успешно справлялся с поставленными задачами на протяжении первых 100 дней своего правления, рассуждает политолог Талгат Калиев в своем telegram-канале Kaliyev channel, сообщает Zakon.kz.

По мнению политолога, этот кабмин можно назвать историческим по ряду критериев. Как пришедший в момент развертывания признаков социального кризиса.

Спусковым крючком к публичному выражению населением своего недовольства стала трагедия, унесшая жизни пяти сестер. Главным вопросом повестки стали многодетные матери, потребовавшие пособий, жилья и адресной социальной помощи. Именно на фоне жесткой отставки прежнего кабмина и необходимости экстренной нейтрализации обозначившихся рисков и было сверстано правительство Аскара Мамина.

- Но, оказалось, что это не главная его уникальность. Назначив новый кабинет министров, неожиданно для всех в отставку подал сам Нурсултан Назарбаев, уступив кресло спикеру Сената Касым-Жомарту Токаеву. Определенно, это событие можно расценивать как мощнейший стресс для всей властной вертикали, тем более, для руководителей ветвей власти. Которым, в этот момент важно сохранить устойчивость системы и обеспечить бесперебойность работы госаппарата, сохранение здоровой морально-психологической атмосферы. Наверняка непросто было неопытному кабмину обеспечивать слаженную работу в сложнейших условиях, – считает Талгат Калиев.

Также политолог отметил, что в эту же стодневку почти полностью вместилась внеочередная электоральная кампания, которая завершится уже в ближайшее воскресенье. Страна будет выбирать нового президента. И, кстати, этот кабинет министров станет первым, который не уходит в отставку перед вновь избранным президентом, но обязан сложить полномочия перед новым парламентом.

- Очевидно, вся стодневка прошла в исключительных и беспрецедентных условиях. Когда и вправду могло бы оказаться не до оперативного управления социально-экономическими процессами. Но этому кабмину удалось продемонстрировать способность к мобилизации, –продолжил политолог.

Для подтверждения своих слов Талгат Калиев привел конкретные цифры:

Рост ВВП Казахстана за январь 2019 года - 2,9%; за январь-февраль т.г. - 3,5%; за I квартал 2019 года - 3,8%.

Объем розничной и оптовой торговли увеличился на 7,3%, услуг транспорта – на 4,8% и связи – на 0,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-марте 2019 года составила 168,5 тыс. тенге и увеличилась в номинальном выражении на 10,5%, в реальном на 5,2%.

Инфляция в апреле т.г. к началу года (к декабрю 2018 г.) составила 1,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,8%, непродовольственные товары – на 1,3%, платные услуги снизились на 1,2%.

Инфляция в годовом выражении составила 4,9% против 6,5% в апреле 2018 года, что является самым низким значением с сентября 2015 г.

Цены на продовольственные товары выросли на 7,1%, непродовольственные товары – на 6,0%, платные услуги – на 1,2%. Месячная инфляция в марте 2019 г. составила 0,5%.

Уровень безработицы находится на безопасном уровне и составил в марте т.г. 4,8%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле т.г. увеличился на 6,7%

- Яркими событиями запомнился запуск лоукостера Fly Arystan с билетами от $10. Неплановым выделением 1000 квартир для работающей молодежи и 6000 квартир для многодетных матерей, ориентированностью на экономику простых вещей... И в целом, возникновением такой макрозадачи, как улучшение качества жизни. На фоне которой кажется, что предшественникам Мамина работать было намного проще, – резюмировал Талгат Калиев.