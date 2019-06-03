Центральная площадь Тараза может получить название "Нурсултан Назарбаев"

Акимом области направлено письмо на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии о переименовании.

Проект совместного решения областного маслихата и постановления акимата Жамбылской области "О переименовании площади "Достық" города Тараза на площадь "Нұрсұлтан Назарбаев" появился в базе открытых НПА, передает Zakon.kz.

- Переименовать площадь "Достық" города Тараза на площадь "Нұрсұлтан Назарбаев". Контроль за исполнением данного нормативного правового акта возложить на постоянную комиссию областного маслихата по вопросам экономики, бюджета, налога и местного самоуправления и заместителя акима области С. Курманбекову. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, - сказано в тексте проекта постановления.

В справке к проекту указано, что акимом области направлено письмо на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии о переименовании.

- В соответствии с подпунктом 4, пункта 1 статьи 25-1 Закона "О языках в Республике Казахстан" от 24.05.2019 года Республиканская ономастическая комиссия при Правительстве Республики Казахстан, рассмотрев предложение о переименовании площади "Достық" на площадь "Нұрсұлтан Назарбаев" города Тараза, приняла положительное заключение, - указано в справке.

И в соответствии со статьей 20 Закона от 06.04.2016 года "О правовых актах", проект нормативного правового акта 31 мая направлен в Жамбылский областной Общественный совет.

Публичное обсуждение запланировано до 14 июня.

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