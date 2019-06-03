Казахстанская гимнастка попалась на допинге

Наказана "художница" Селина Жуматаева.

Селина Жуматаева, выступающая в художественной гимнастике, дисквалифицирована на 4 года, передает Zakon.kz.

Список казахстанских спортсменов, находящихся в дисквалификации в связи с нарушениями антидопинговых правил, пополнился, к сожалению, еще одной фамилией. Как указано в документе Национального антидопингового центра, на 4 года, с 15 августа 2018 года дисквалифицирована гимнастка Селина Жуматаева. У нее обнаружили запрещенное вещество фуросемид.

20-летняя Селина является мастером спорта международного класса по художественной гимнастике, многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой Азии 2017 года и бронзовым призером чемпионата Азии 2015 года. Участвовала в чемпионатах мира 2014 и 2015, работает детским тренером в частной школе.

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