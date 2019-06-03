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Труп подростка обнаружили в реке в СКО

За последние 5 лет по области утонули 168 человек, в том числе 22 ребенка.

Фото : pixabay.com3 июня 2019, 18:55

В Северо-Казахстанской области с начала летнего сезона утонули четыре человека, передает МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, 3 июня в реке Чаглинке Тайыншинского района обнаружили труп 15-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Ранее спасатели зафиксировали факт гибели 65-летнего и 46-летнего мужчин. Их обнаружили в затопленной "Ниве" на озере Шалкар Айыртауского района. Еще один 65-летний мужчина погиб во время рыбалки на озере Глубокое Кызылжарского района.

- Причины ЧС - купание в опасных местах, в состоянии алкогольного опьянения, ночью, оставление детей без присмотра, несоблюдение правил безопасности при лове рыбы, - сказал заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Виктор Держанский.

За последние 5 лет по области утонули 168 человек, в том числе 22 ребенка.


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