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Суд Швеции отказался арестовать Ассанжа заочно

Основатель WikiLeaks отбывает наказание в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог.

Фото : скриншот с видео3 июня 2019, 20:52

Суд в Швеции отказал прокуратуре в просьбе заочно арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Reuters. Решение принял суд города Уппсала.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании, суд в Стокгольме выдал ордер на его арест. В 2011 году Англия, где находился Ассанж, приняла решение экстрадировать его, после чего основатель WikiLeaks попросил убежища у Эквадора и стал жить в посольстве в этой страны в Лондоне.

Шведская прокуратура из-за невозможности допросить Ассанжа закрыла дело в 2017 году, однако срок давности по преступлениям, в которых его подозревают, истекает лишь в 2020 году. 13 мая, после того, как Эквадор отозвал решение предоставить Ассанжу убежище, в Швеции возобновили расследование.

Ассанж не отрицал интимной связи с женщинами, но говорил, что секс был по взаимному согласию.

Источник: РБК


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