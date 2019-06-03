Скончался актер Геннадий Матвеев

В 80-е годы он играл сказочных персонажей в "Спокойной ночи, малыши".

Советский и российский актер Геннадий Матвеев скончался в Москве в возрасте 73 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам", — отметили в организации.

Матвеев окончил Щукинское театральное училище. Работал в театре Советской армии, Московском театре миниатюр, театрах "Ангажемент", "Вернисаж", Центре имени Вс. Мейерхольда и других. В 80-е годы играл сказочных персонажей в "Спокойной ночи, малыши".

Артист также снимался в фильмах и сериалах: "Ёлки-палки!..", "След", "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка", "Дельта".

Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище.

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