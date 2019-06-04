Любой россиянин может отправиться в космос

В "Роскосмосе" объявили набор, принять участие может любой желающий гражданин РФ, подходящий под требования.

С 3 июня корпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Гагарина объявили набор в отряд космонавтов. Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации до 36 лет, передает Zakon.kz.

Кандидаты должны соответствовать ряду требований: так, наличие высшего образования обязательно. Кроме того, нужен опыт работы не менее 3 лет по специальностям "Информатика и вычислительная техника", "Электроника, радиотехника и системы связи", "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии", "Электро- и теплоэнергетика", "Ядерная энергетика и технологии", "Машиностроение", а также другие специальности, связанные с авиатехникой, нанотехнологиями и др.

Обязательна хорошая спортивная подготовка – кандидатам предстоит сдать ряд нормативов: подтянуться 12 раз, проплыть вольным стилем или брассом 800 метров, пробежать километровую дистанцию.

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