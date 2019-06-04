Подростка с пистолетом задержали в Уральске

Изъятый пистолет направлен на экспертизу, устанавливается настоящий владелец оружия.

В Уральске задержали 15-летнего подростка с пневматическим пистолетом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Случай произошел 1 июня около 18:20. Находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности экипаж Нацгвардии в составе дежурного по войсковым наряда лейтенанта Максата Куанышева совместно с патрульными рядовыми Куанышом Байдолулы и Ерланом Нурмагамбетовым в районе городского Парка культуры имени Кирова задержал подозрительного подростка бежавшего в сторону парка.

При досмотре в сумке черного цвета в присутствии понятых у парня обнаружили пневматический пистолет марки "Байкал" МR-651К". Никаких документов на владение травматическим оружием у правонарушителя при себе не оказалось. Изъятый пистолет направлен на экспертизу, устанавливается настоящий владелец оружия.

Подростка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Для каких целей молодому человеку понадобилось оружие, выясняет следствие.

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