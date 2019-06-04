Около 300 дворовых территорий подтопило в селе Алматинской области

Сообщений о разрушениях строений, а также жертвах и пострадавших не зарегистрировано.

В Алматинской области в районе села Пиджим произошел склоновый сток дождевых вод. По состоянию на 06:30 эвакуация населения не проводилась, обратившихся нет. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

Предварительно было подтоплено свыше 270 дворовых территорий жилых домов. Сведении о разрушении жилых строений и хозяйственных построек не установлено. Обходы продолжаются. В результате подтопления жертв и пострадавших не зарегистрировано.

На данный момент поток воды прекратился.

Всего для ликвидации подтопления задействовано порядка 190 человек и 40 единиц техники из числа сотрудников ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, ГУ "Казселезащита", военнослужащих, РОП Панфиловского района.

Системы жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение) села Пиджим функционируют в штатном режиме. Имеющая арычная система не справилась с объемом поступающей воды.

3 июня в 21:00 в результате повышения температуры воздуха и выпадения обильных осадков в виде дождя, в горной местности с северо-восточной стороны села Пиджим, произошел склоновый сток дождевых вод. В результате повышения уровня воды произошло подтопление дворовых территории села Пиджим расположенных по улицам Жибек жолы, Валиханова, Райымбека, Желтоксан, Мухамади. Также произошел перелив потока воды через автодорогу республиканского значения Жаркент-Хоргос. Расстояние до районного центра города Жаркент 20 км.

На месте организован штаб под руководством акима Панфиловского района Бектасова Т.А.

Сотрудниками ПЧ-33 г. Жаркент и РОП Панфиловского района проведено оповещение населения по наиболее подверженным подтоплению участков. В случае необходимости эвакуации, для приема населения было подготовлено кафе "Адил" села Пиджим.

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