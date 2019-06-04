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В Шымкенте водителя переехал собственный автобус

Водитель снимал запчасти, в этот момент многотонное транспортное средство тронулось.

Фото : Otyrar.kz4 июня 2019, 08:24

В Шымкенте чудом выжил водитель, попавший под свой же автобус. Об этом пишет "Отырар", передает Zakon.kz.

38-летнего мужчину доставили в клиническую больницу №1.

Состояние больного при госпитализации было крайне тяжелым: сочетанная травма головы, грудной клетки и органов брюшной полости. Также обнаружена тупая травма грудной клетки с закрытым переломом 6-7 ребер с правой стороны, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы костей и основания черепа.

Тяжелую травму мужчина получил во время ремонта автобуса. Водитель снимал запчасти, в этот момент многотонное транспортное средство тронулось.

Компьютерная томография показала у пациента разрыв внутренних органов в брюшной полости.

После сложной хирургической операции, больного перевели в хирургическое отделение №2. Там он будет находится до полного выздоровления.


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