Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

До сих пор не существует достоверных данных, позволяющих понять, почему одни страны оказываются более подвержены коррупции, чем другие.

Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции - к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка, проанализировавшие данные опросов предпринимателей, пишет "Коммерсант".

Исходя из этого, ВБ рекомендует крупным государствам вести более строгий мониторинг за деятельностью чиновников и жестче наказывать коррупционеров. Выдав такую неоднозначную рекомендацию, эксперты признались, что объяснить механизм выявленной ими корреляции они не могут.

В новом рабочем докладе эксперты Всемирного банка напоминают о том, что до сих пор не существует достоверных данных, позволяющих понять, почему одни страны оказываются более подвержены коррупции, чем другие.

В ВБ попробовали связать это явление с размером стран, проанализировав данные опросов представителей почти 48 тысяч компаний из 135 государств (респонденты сообщали об опыте взаимодействия с чиновниками с 2008 по 2016 год). Оценивалась как общая коррупция - то есть размер взяток, уплачиваемых бизнесом, "чтобы все работало", так и мелкая - призванная облегчить конкретные транзакции (подключение к коммуникациям, получение лицензии и прочее).

Размеры стран оценивались как по численности населения, так и по площади их территории.

В ВБ отмечают, что существующие модели коррупции объясняют ее либо в терминах преступления и наказания, либо - взаимодействия принципала и агента. В первом случае предполагается, что чиновник выбирает оптимальный уровень коррупции, соотнося выгоду (взятки) и издержки (риск быть пойманным, потерять работу и пенсию). В этой модели коррупция будет ниже при более высоких зарплатах чиновников, большей неотвратимости и суровости наказания.

При второй модели коррупция возрастает, когда принципалы (граждане), избирающие агентов (политиков), не обладают достаточной информацией для контроля их коррупционного поведения. Несовершенный мониторинг стимулирует чиновников злоупотреблять полномочиями и вводить потенциально коррупциогенные нормы.

Средством борьбы в этом случае является больший контроль власти со стороны общества и увеличение горизонтальной конкуренции внутри самого правительства. При этом размер страны, по мнению экономистов ВБ, коррелирует с качеством управления.

Эмпирические же данные показали, что уровень коррупции - как общей, так и мелкой - в больших странах выше, утверждают в ВБ. Например, в стране размером с Намибию уровень коррупции будет на 0,28 процентного пункта (или на 23% от среднего значения) ниже, чем в более населенном государстве, сравнимом с Марокко.

Поэтому крупным странам необходимо усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников сильнее, чем малым, отмечают в ВБ.

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