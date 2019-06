Секс-скандал и ссора с "порохоботами": досье на нового пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарем главы Украины стала Юлия Мендель. Она обошла в конкурсе на эту должность почти четыре тысячи человек.

3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента стала 32-летняя Юлия Мендель. Она обошла в конкурсе на эту должность почти четыре тысячи человек. Информацию о ее личных и профессиональных качествах собрала Strana.ua.

Досье

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве, в 2015-2016 годах была на тренинге в Йельском университете и в редакциях крупнейших американских изданий: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. Рассказывала, что во время поездки в США поняла, как сотрудничать с международными ньюзрумами.

Работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере", сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico. Также Мендель указывалась как координатор по связям с медиа представительства Всемирного банка в Украине.

Резюме для участия в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Юлия Мендель отправила на следующий день после его объявления – 1 мая.

После назначения 3 июня на своей странице в Facebook она поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо всем за поздравления! Ответить на такое количество звонков и СМС просто не имею возможности. Быть отобранной из 4000 кандидатов – это большое достижение. Однако это еще и большая честь и ответственность – быть пресс-секретарем Президента Украины. Мы будем как можно более открытыми! Начнем сегодня в 16:00 на первом брифинге возле Администрации", – написала она.

Конкурс

Когда объявили конкурс на должность пресс-секретаря президента, среди требований было знание трех языков, готовность работать 24/7, опыт работы в публичной сфере или журналистике.

На первом этапе проверяли соответствие кандидатов всем требованиям и большую часть отсеяли. Затем последовали телефонные собеседования, после которых 50 человек получили творческие задания.

В финальной части, куда прошли три кандидата из почти четырех тысяч претендентов, на импровизированной пресс-конференции, которую устроили конкурсантам, оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции. Вопросы задавали на украинском и английском языках. Также претенденты прошли личное собеседование с Владимиром Зеленским.

Мендель и Зеленский

До назначения Юлия Мендель встречалась с Владимиром Зеленским, по крайней мере один раз, на закрытой встрече с представителями иностранных СМИ. Тогда они успели сделать совместное фото.

Судя по профилю нового пресс-секретаря в Facebook, у нее много друзей из студии "Квартал-95", например, бывший сценарист и нынешний замглавы АП Юрий Костюк и технолог Никита Потураев, который консультировал команду Зеленского во время избирательной кампании. Также она "дружит" через соцсеть с главой АП Андреем Богданом.

Секс-скандал в Facebook

В 2016 году Юлия Мендель фигурировала в скандале с интернет-домогательствами, который случился в декабре 2016 года. Тогда Мендель опубликовала пост со скриншотом сообщения от незнакомого мужчины Андрея Дрогобыцкого, который прокомментировал одну из ее фотографий, используя ненормативную лексику, и сопроводил сообщение недвусмысленным намерением. Мендель сообщение показалось мерзким, особенно на фоне образа мужчины в соцсетях. После этого она решила сделать его известным.

Пост собрал более сотни комментариев. Под ним развернулась дискуссия, можно ли выносить личную переписку на публичное обозрение.

Трения с "порохоботами"

В феврале 2018 года она написала о коррупции в украинской армии, из-за чего ее невзлюбили "порохоботы" во главе с блогером Андреем Дзындзей.

Статья под названием "В Украине коррупция сейчас подрывает военную сферу" вышла в New York Times. Там говорилось, что с 2014 года расходы на оборону и безопасность в Украине выросли с 2,5% ВВП до более чем 5% или $6 миллиардов. "Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, а они считаются самым опасным врагом Украины", – говорилось в тексте.

Также там рассказывалось о непригодных машинах скорой помощи, которые были проданы на фронт скандальной фирмой Свинарчука.

Блогер Андрей Дзындзя назвал материал "вбросом", который дискредитирует Украину и основывается "на лживых показаниях наших антикоррупционеров".

Первый брифинг Юлии Мендель

3 июня пресс-секретарь Владимира Зеленского вышла на свой первый брифинг. На нем она быстро представилась и рассказала о текущей повестке работы президента. После чего перешла на вопросы журналистов.

Во вступительном слове обращает на себя внимание заявление Мендель о событиях в Харькове, где националисты повалили памятник маршалу Георгию Жукову.

"Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества", – заявила Юлия Мендель.

"Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты..., которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка (на самом деле проспекта. – Прим. ред.) Жукова", – отметила она.

По ее словам, Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, "поскольку тут должны идти консультации с общественностью" и должно быть найдено решение максимально приемлемое для каждой стороны.

Позже она уточнила, что речь идет о согласовании решений власти с территориальной громадой. Характерно, что по поводу методов "декоммунизации" у Зеленского не сказали ничего. Очевидно, что снос любого памятника незаконным способом не может являться актом декоммунизации. Это чисто уголовное преступление.

Но этот скользкий момент у президента обошли и напомнили, что инцидент уже начала комментировать Россия.

"Это снова доказательство того, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства и, собственно, призывает этого больше не делать", – отметила Мендель.

В итоге оказывается, что позиция Зеленского в том, что незаконный снос памятника он не осуждает, хотя и открыто не приветствует. То есть вопрос беспредела, который радикалы творят на улицах и на глазах бездействующей полиции, президент затрагивать не хочет. При этом заметно, что он склоняется к трактовке закона о декоммунизации, которую озвучивают у Кернеса: Жуков под закон не подпадает, поскольку боролся против нацизма.

