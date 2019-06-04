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Функции по обеспечению сельчан питьевой водой предложили полностью передать Минсельхозу

На сегодня функции по развитию отрасли водоснабжения в сельских населенных пунктах осуществляются двумя госорганами.

Фото : pexels.com4 июня 2019, 09:44

На заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр отметил, что функции обеспечения питьевой водой и услугами водоотведения сельских населенных пунктов лучше передать в Министерство сельского хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

- На сегодня функции по развитию отрасли водоснабжения в сельских населенных пунктах осуществляются двумя госорганами. Минсельхоз обеспечивает строительство и реконструкцию групповых водоводов за пределами населенных пунктов, наше министерство отвечает за развитие внутрипоселковых сетей. В связи с этим для комплексного развития сел полагаем целесообразным передать функции обеспечения питьевой водой и услугами водоотведения сельских населенных пунктов в Минсельхоз, - сказал он.

По его словам, это позволит единому госоргану вести работу по обеспечению сельского населения услугами водоснабжения от источника до конечного потребителя.

- Такой положительный опыт уже действует в Кызылординской области, когда в 2017 году управление системами водоснабжения сел в Минсельхоза. Одобрение данного вопроса позволит более эффективно реализовывать спецпроект "Ауыл - Ел бесігі", - считает министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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