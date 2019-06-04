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Головкин стал героем фильма

Фильм "40 дней" расскажет о подготовке Головкина к его бою с канадцем Стивом Роллсом.

Фото : Instagram/gggboxing4 июня 2019, 09:45

Экс-чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) показал в Instagram анонс документального фильма со своим участием, передает Zakon.kz.

Фильм "40 дней" расскажет о подготовке Головкина к его бою с канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО), который состоится 8 июня в Нью-Йорке (утром 9 июня ориентировочно в 9:00 по казахстанскому времени).

- Взволнован перед возвращением Big Drama show на ринг — 8 июня на DAZN. Обязательно посмотрите „40 дней“, чтобы проследить за моим путешествием к бою GGG — Роллс. Завтра состоится премьера первого эпизода, — написал Головкин в Instagram, прикрепив промо-ролик фильма.

Со-продюсером фильма является голливудский актер и продюсер Марк Уолберг.


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