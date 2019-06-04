Переход на всеобщее декларирование будет поэтапным

Разработаны поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования.

В настоящее время разработаны поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования. Об этом рассказали в Департаменте госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.

Так, на первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов.

На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.

Как отметили в ДГД, итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем.

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