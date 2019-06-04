Центром концертной программы станет Соната для скрипки и фортепиано №3 ре минор Иоганнеса Брамса.

В Год молодежи "Астана Опера" представит концерт "Классика в субботу", нацеленный на поддержку и развитие ярких молодых талантов казахстанской классической музыки, сообщает пресс-служба театра.

8 июня на сцену Камерного зала театра выйдет блистательная молодая скрипачка, чье имя украшает афиши знаменитых концертных площадок разных стан, – лауреат Х Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского Акбике Алги.

Вниманию слушателей будут предложены Соната для скрипки соло №1 соль минор, BWV 1001 (І, ІІ части) И.С. Баха, Концертная рапсодия для скрипки и фортепиано "Цыганка" М. Равеля, Ноктюрн А. Хачатуряна и Скрипичный концерт (ІІ часть) выдающегося казахстанского композитора Газизы Жубановой. Центром концертной программы станет Соната для скрипки и фортепиано №3 ре минор Иоганнеса Брамса, названная музыковедами "четырехчастной симфонией в миниатюре". Крупное камерное сочинение немецкого классика прозвучит в исполнении дуэта Акбике Алги и пианиста Ильяса Узбекова (класс педагога Данияра Есимханова). Ильяс Узбеков также представит публике Трансцедентный этюд №12 ("Метель") Ф. Листа, Этюд, ор 39 №6 С. Рахманинова и Фантазию фа минор Ф. Шопена.

Акбике Алги – выпускница Казахского национального университета искусств (класс Заслуженного деятеля Казахстана, профессора Раисы Мусаходжаевой). В списке ее многочисленных наград – Гран-при и призовые места престижных международных конкурсов в Германии, России и Казахстане, среди которых известный Международный юношеский конкурс им. П.И. Чайковского. Концертные выступления талантливой исполнительницы проходили в залах Италии, Германии, Австрии, Испании, Великобритании, Индии, Иордании. В 2018 году Акбике Алги предстала перед искушенной публикой знаменитого нью-йоркского Карнеги-холла. Выдающиеся скрипачи – Народные артисты СССР Виктор Третьяков, Захар Брон, Эдуард Грач отзываются об Акбике как о тонко чувствующем музыканте с большим будущим, отмечая "глубокое философское прочтение исполняемых произведений".

Партия фортепиано – Ильяс Узбеков, Сергей Васильев.

Начало в 18.00.

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