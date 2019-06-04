В Казахстане музеи обретают все большую популярность

Услуги музеев страны выросли за год почти на четверть и достигли 10 миллиардов тенге.

За прошлый год услуги музеев выросли на 24,4% за год, до 10 млрд тг. Для сравнения: в 2017 году услуги музеев составили 8,1 млрд тг — на 13,4% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Ranking.kz

Напомним, 42 года назад Международный совет музеев ICOM (International Council of Museums) учредил Международный день музеев 18 мая. Ежегодно он отмечается более чем в 150 странах. В этом году его тема — "Музеи как центры культуры: будущее традиции". Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева в этом году отметил Международный день музеев двумя акциями, доступными для всех бесплатно: "День в музее" и "Ночь в музее".

"День в музее" (с 12:00 до 17:00) представлял ряд интеллектуальных мероприятий, включающих экскурсионные программы по экспозициям музея, интерактивы и творческие мастер-классы, а также открытие выставки и презентацию каталога "Акварель Казахстана: вчера и сегодня". "Ночь в музее" (с 17:00 до 24:00) — программа зрелищных мероприятий, рассчитанных на аудиторию разных возрастов — была поддержана "Объединением музеев города Алматы", состоящим из семи музеев.

Количество музеев в прошлом году достигло уже 245, против 240 годом ранее.

Наибольшее количество пришлось на Алматинскую область (28 музеев), Туркестанскую (27 музеев) и Актюбинскую (20 музеев) области.

В 2018 году число экспонатов основного фонда выросло на 1,8% за год, до 2,5 миллиона.

Число экспонатов основного фонда в электронном формате выросло на 14,1% за год, до 837,4 тысячи.

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