Контроль за эксплуатацией аттракционов будет возложен на акиматы

Также предлагается разработать норму расстояния по установке батутов от проезжей части и водоемов.

Контроль за эксплуатацией аттракционов, в том числе батутов, будет возложен на местные исполнительные органы, сообщил в кулуарах правительства председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

- Касаемо батутов я уже говорил, что руководитель администрации президента провел совещание с приглашением специалистов МВД, МИИР и Нацпалаты предпринимателей. Дано поручение в течение этой недели разработать правила МИИР, мы подготовили туда свои предложения, вошли в состав рабочей группы. Дано поручение НПП, чтобы они довели эти правила. Контроль за эксплуатацией аттракционов будет возложен на местные исполнительные органы, - сообщил Беккер.

Он напомнил, что есть техрегламент Таможенного союза, где четко написано в каком месте и как батут должен устанавливаться.

- Министерство индустрии и инфраструктурного развития разрабатывает правила, в основном они будут содержать требования, которые указаны в техрегламенте, еще и дополнительные требования с учетом складывающейся ситуации. В частности, мы предлагаем учитывать расстояния до проезжей части автомобильных дорог, электропередач, водоемов с учетом произошедших происшествий, - объяснил глава КЧС.

25 мая в Центральном парке Караганды в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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