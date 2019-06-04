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В чеках ККМ увеличили количество информации

Соблюдение требований, предъявляемых при применении ККМ, является обязанностью налогоплательщика.

Фото : olx.uz4 июня 2019, 10:48

Согласно поправкам в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности в чеках ККМ стало больше информации. Об этом рассказали в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2019 года в перечень информации, подлежащей отражению в чеке ККМ, входит:

- цена товара, работы, услуги за единицу;
- наименование товара, работы, услуги;
- количество приобретаемых товаров, работ, услуг, единицу их измерения;
- общая сумма продажи товара, работы, услуги;
- сумма налога на добавленную стоимость с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость;
- адрес места использования контрольно-кассовой машины;
- штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой машины.

При этом в ДГД отметили, что соблюдение требований, предъявляемых при применении ККМ, установленных Налоговым кодексом, является обязанностью налогоплательщика.


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