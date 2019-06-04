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Несчастный случай. Глава МВД прокомментировал гибель девочки в бассейне ТРЦ Нур-Султана

Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.

Фото : kaskelenec.kz4 июня 2019, 10:49

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев назвал гибель девочки в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" несчастным случаем, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вчера было возбуждено уголовное дело. На самом деле, там детский летний лагерь, которая образовала школа. Вчера 30 детей плавали в бассейне, несчастный случай, девочка утонула, - сказал он.

По его словам, сейчас правоохранительные органы разбираются в деталях трагедии.

- Сейчас разбираемся, где в этот момент находился спасатель, почему он своевременно не принял меры. Стоит вопрос об ответственности организаторов, почему они там организовали детский лагерь и в тоже время не организовали безопасность, - пояснил министр.

Тургумбаев добавил, что изучаются все записи с камер видеонаблюдений, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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