Несчастный случай. Глава МВД прокомментировал гибель девочки в бассейне ТРЦ Нур-Султана
Сейчас изучаются все обстоятельства трагедии.
Фото : kaskelenec.kz4 июня 2019, 10:49
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев назвал гибель девочки в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" несчастным случаем, передает корреспондент Zakon.kz.
- Вчера было возбуждено уголовное дело. На самом деле, там детский летний лагерь, которая образовала школа. Вчера 30 детей плавали в бассейне, несчастный случай, девочка утонула, - сказал он.
По его словам, сейчас правоохранительные органы разбираются в деталях трагедии.
- Сейчас разбираемся, где в этот момент находился спасатель, почему он своевременно не принял меры. Стоит вопрос об ответственности организаторов, почему они там организовали детский лагерь и в тоже время не организовали безопасность, - пояснил министр.
Тургумбаев добавил, что изучаются все записи с камер видеонаблюдений, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972137-4e4bcf2f1743e616cac9d3a84e5989ef
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...