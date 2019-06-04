Мамин поручил модернизировать канализационно-очистные сооружения в рамках ГЧП-проектов

Предстоит провести большую работу, требующую конкретной координации и скорости по водообеспечению городов и сел.

На заседании правительства РК премьер-министр страны Аскар Мамин дал ряд поручений, касающихся обеспечения казахстанцев качественной питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня в рамках поручения Елбасы реализуются конкретные меры по водообеспечению населенных пунктов. Работу в этом направлении необходимо усилить. Как было доложено в докладах, принимаемые меры позволят до конца 2023 года решить вопрос обеспечения населения питьевой водой на 100%. Следует отметить работу акиматов, имеющих высокий процент обеспеченности питьевой водой, это Алматинская область - 89%, и Кызылординская область - 83%, - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, не на должном уровне поставлена работа акиматов Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областей.

- Акимам этих регионов следует больше уделять внимания вопросам обеспечения населения питьевой водой и активнее работать в этом направлении, - подчеркнул глава кабмина.

В целом премьер обратил внимание министров и глав регионов на ряд моментов.

- В целях улучшения обслуживания сельских водопроводов надо поддерживать предложения по передаче этих функций Минсельхозу. Необходимо в месячный срок проработать вопросы передачи сельских групповых водопроводов, разработке соответствующих изменений законодательных актов. Также в целях 100%-го обеспечения водоснабжения в 2023 году городов и сел поручаю акиматам регионов совместно с заинтересованными госорганами оперативно скорректировать региональные планы и принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения в назначенные сроки, - указал Мамин.

Другой немаловажной задачей является строительство и модернизация канализационных очистных сооружений в городах.

- Для ее решения уже имеются подходы, и одним из них является повышение инвестиционной привлекательности проектов строительства очистных сооружений. В отношении финансирования ведется также соответствующая работа, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития, и другими финансовыми институтами, которые проявляют интерес. Поручения министерству индустрии и инфраструктурного развития, министерству национальной экономики - совместно с акиматами и международными финансовыми организациями проработать механизмы финансирования в рамках ГЧП с учетом международного опыта, - пояснил он.

На его взгляд, такую схему работы с частными организациями "нужно поддержать".

- В связи с этим поручаю министерству сельского хозяйства совместно с другими заинтересованными госорганами и акиматами в месячный срок разработать Дорожную карту по 100%-му обеспечению населенных пунктов водоснабжением и водоотведением. В целях исполнения поручения Елбасы необходимо принять конкретные меры по обеспечению населения качественной питьевой водой и водоснабжением, улучшению качества жизни граждан. Нам предстоит провести большую работу, требующую конкретной координации и скорости для исполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по водообеспечению городов и сел, - заключил глава кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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