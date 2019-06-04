Экс-солистка КешYOU показала свой роковой образ

Она назвала также комментарий, который поднял ей настроение.

Бывшая участница группы КешYOU, ныне занимающаяся сольной карьерой, актриса Камшат Жолдыбаева примерила образ роковой красотки, передает Zakon.kz.

Звезда не впервые примеряет яркие наряды, на этот раз она удивила публику фотосетом в образе роковой девушки со сверхспособностями.

В подписи к фотографиям Камшат напомнила о самых популярных комментариях, которые она получает от подписчиков.

- "Вот почему Камшат все еще не замужем! Потому что ей все еще не хватает мужчин". Этот комментарий поднял мне настроение, — написала она.

Недавно она выложила видео с одним из клипов группы КешYOU образца 2013 года, когда она была в ее составе, поблагодарив продюсеров Баян Алагузову и Багым Мухитденову.

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