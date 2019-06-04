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Экс-солистка КешYOU показала свой роковой образ

Она назвала также комментарий, который поднял ей настроение.

Фото : Instagram/kamshat__zholdybayeva4 июня 2019, 11:16

Бывшая участница группы КешYOU, ныне занимающаяся сольной карьерой, актриса Камшат Жолдыбаева примерила образ роковой красотки, передает Zakon.kz.

Звезда не впервые примеряет яркие наряды, на этот раз она удивила публику фотосетом в образе роковой девушки со сверхспособностями.

В подписи к фотографиям Камшат напомнила о самых популярных комментариях, которые она получает от подписчиков.

- "Вот почему Камшат все еще не замужем! Потому что ей все еще не хватает мужчин". Этот комментарий поднял мне настроение, — написала она.

Недавно она выложила видео с одним из клипов группы КешYOU образца 2013 года, когда она была в ее составе, поблагодарив продюсеров Баян Алагузову и Багым Мухитденову.


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