В Кыргызстане задержан экс-генпрокурор по делу о незаконном освобождении вора в законе

Подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

Экс-генпрокурор Кыргызстана Аида Салянова задержана по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом КирТАГ сообщили в правоохранительных органах.

Бывший генеральный прокурор Аида Салянова была вызвана на допрос по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, после чего была задержана.

Также по делу проходят ее бывший заместитель генпрокурора Людмила Усманова и бывший военный прокурор Майрамбек Акматалиев.

По делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева уже задержаны бывший советник председателя государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, два врача национального центра онкологии, диагностировавшие у Батукаева рак.

Как сообщает МВД КР, подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

На прошлой недели в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-министр внутренних дел, депутат ЖК КР Зарылбек Рысалиев. 21 мая 2019 года, в рамках расследуемого данного уголовного дела был доставлен в Следственную службу МВД и допрошен экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов. Судом избрана мера пресечения арест.

В рамках расследования данного дела, также был задержан экс-спецпрокурор за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы М.А., в отношении М.А. судом избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

3 июня 2019 года, в рамках расследуемого данного уголовного дела была допрошена и задержана, в порядке статьи 98 УПК КР, экс-генеральный прокурор Кыргызской Республики Аида Салянова и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

По досудебному производству, проводятся необходимые следственные действия.

17 апреля 2019 года генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов, отчитываясь перед Жогорку Кенешем, заявил, что дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновлено.

Батукаев 3 августа 2006 года был приговорен Аламудунским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. 9 апреля 2013 г. он покинул Кыргызстан, получив условно-досрочное освобождение в связи с тяжелой болезнью. По данным МВД, в настоящее время он отбывает срок в Чеченской Республике (Россия) за хранение оружия.

20 мая 2014 года госслужба исполнения наказаний КР объявила Батукаева в международный розыск в связи с неотбытым сроком наказания.

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