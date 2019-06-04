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Россиянка, разыскиваемая за кражу, пыталась уползти в Казахстан

Столь неординарным способом женщина пыталась пробраться через границу Алтайского края.

Фото : ap22.ru4 июня 2019, 12:10

Женщина, разыскиваемая новосибирской полицией, пыталась уползти в Казахстан из России через границу Алтайского края, сообщает ap22.ru.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по краю, это произошло на территории Третьяковского района. Россиянка укрывалась за естественными складками местности и ползком передвигалась к линии государственной границы. Въехать в страну цивилизованным путем ей не удалось, поэтому был выбран столь радикальный способ.

Незадолго до задержания она прошла пограничный контроль в автомобильном пункте пропуска Михайловка (Третьяковский район). Спустя несколько часов женщина через этот же пункт пропуска вернулась обратно в Россию.

Выяснилось, что въезд на территорию соседнего государства ей закрыт за нарушение миграционного законодательства. К тому же, в ее отношении проводились проверочные мероприятия. На россиянку поступила ориентировка от правоохранительных органов Новосибирской области. Ее разыскивали за кражу.

За нарушение пограничного режима женщина оштрафована. Пограничники передали задержанную сотрудникам правоохранительных органов Новосибирской области.


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