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В Казахстане испытали новую российскую противоракету

Противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила свои характеристики.

Фото : Стоп-кадр4 июня 2019, 13:22

Российские военные запустили новую противоракету на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики, передает Zakon.kz со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

- На полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, - рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Испытанная на полигоне Сары-Шаган противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила свои характеристики.


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