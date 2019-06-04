В Казахстане испытали новую российскую противоракету
Противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила свои характеристики.
Фото : Стоп-кадр4 июня 2019, 13:22
Российские военные запустили новую противоракету на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики, передает Zakon.kz со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
- На полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, - рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Испытанная на полигоне Сары-Шаган противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила свои характеристики.
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