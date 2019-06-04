Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II

Директор Королевской коллекции Тим Нокс попытался сгладить неловкость.

Президент США Дональд Трамп не узнал свой прошлогодний подарок для королевы Великобритании Елизаветы II, пишет РИА Новости со ссылкой на портал ITV.

Накануне, во время визита Трампов в Букингемский дворец, Елизавета II, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, которую американский лидер подарил ей годом ранее, спросила, узнает ли он эту скульптуру. Однако Трамп ответил отрицательно.

Директор Королевской коллекции Тим Нокс попытался сгладить неловкость, отметив, что "лошади очень похожи друг на друга". Он также подчеркнул, что первая леди США Меланья Трамп узнала подарок.

Накануне Дональд Трамп с супругой прибыли в Великобританию с государственным визитом. Они пробудут там до 5 июня.

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