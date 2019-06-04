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В Алматы женщина отчаянно отбивала "золотой" BMW от полицейского

Комментаторы предположили, что это постановочная съемка.

Фото : namonitore.ru4 июня 2019, 14:58

В Сети распространяют видео, на котором эпатажная женщина предпринимает отчаянную попытку не дать эвакуировать свою "золотую" машину, передает Zakon.kz.

Видео появилось в паблике kris_p_brothers_official. На записи экстравагантно одетая женщина взобралась на эвакуатор, где стоит BMW золотистого цвета. Она отбивается от полицейского и через окно влезает в авто, крича, что это ее машина.

- Алматинка подралась с полицейским, когда у нее забрали золотую бмв, - сказано в описании к ролику.

Комментаторы предположили, что это постановочная съемка.

В полиции города это предположение подтвердили, отметив, что ни сотрудник, ни техника к полиции отношения не имеют. Судя по всему - снимали кино.


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