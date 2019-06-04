Бывший король Малайзии и Мисс Москва-2015 стали родителями
Беременность протекала непросто, но в итоге все обошлось.
В семье бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса и обладательницы титула Мисс Москва-2015 Оксаны Воеводиной родился ребенок, передает Zakon.kz.
Радостную новость сообщила сама россиянка на своей странице в соцсети Instagram.
- 21.05.2019- день, когда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша - чистая правда. Эта любовь- особенная. Эти чувства- совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, - написала Воеводина.
Она отметила, что беременность протекала непросто, но в итоге все обошлось.
- Это был самый важный и, в то же время, самый сложный период в моей жизни. Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений. Помогли поддержка близких и моя любовь к сыну и Вера в лучшее. И спасибо всевышнему за благополучный исход беременности, - отметила девушка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after". Everything that I was told about the changes occurring with a woman after the birth of a baby is true. This love is special. These feelings are completely new. I am greatful to Allah and my husband for our son. Now there are three of us. Thank you for choosing our family, Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra 21.05.2019- день, когда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша - чистая правда. Эта любовь- особенная. Эти чувства- совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра
Король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан и обладательница титула «Мисс Москва» Оксана Воеводина поженились в ноябре прошлого года.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!