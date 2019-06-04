Ухудшение погоды обещают в трех регионах Казахстана - штормовое предупреждение

Сильный ветер, дожди, грозы и град ждут жителей трех регионов.

Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

5 июня утром и днем в Кызылординской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Днем местами пыльная буря. В этот же день в Костанайской области ожидаются местами гроза, град, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В самом Костанае ожидается гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Не самая удачная для прогулок погода будет 5 июня и в Восточно-Казахстанской области, где днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза, возможен град, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

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