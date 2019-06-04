Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ухудшение погоды обещают в трех регионах Казахстана - штормовое предупреждение

Сильный ветер, дожди, грозы и град ждут жителей трех регионов.

Фото : pixabay.com4 июня 2019, 15:33

Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

5 июня утром и днем в Кызылординской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Днем местами пыльная буря. В этот же день в Костанайской области ожидаются местами гроза, град, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В самом Костанае ожидается гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Не самая удачная для прогулок погода будет 5 июня и в Восточно-Казахстанской области, где днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза, возможен град, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты