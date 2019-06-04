Оппозиция подготовила обращение в КС Украины для отмены закона о языке

Это наша позиция, которую мы будем отстаивать.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его политсила подготовила обращение в конституционный суд Украины для отмены действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает РИА Новости.

- Я не знаю, как при новом президенте (возможен ли пересмотр закона – ред.), но мы уже подготовили обращение в конституционный суд. И мы добьемся, чтобы этот закон был отменен. Я думаю, что он унижает примерно треть наших людей – граждан Украины, которые считают русский язык своим родным, - сказал Бойко в эфире телеканала "Россия 24".

- На самом деле, закон не на поддержку украинского языка, а на запрет русского (направлен - ред.). Мы об этом открыто говорили, и это наша позиция, которую мы будем отстаивать, и защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли, - добавил Бойко.

Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах.

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