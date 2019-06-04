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Воровал у отца - неожиданное признание сделал Турсен Алагузов

Любящий сын с теплотой относится к своему папе и подчеркивает, что всегда относился к нему с уважением.

Фото : Instagram/tursen_alaguzov4 июня 2019, 17:02

Супруг продюсера Баян Алагузовой Турсен в своем Instagram вспомнил истории из детства, поздравляя своего папу с днем рождения, передает Zakon.kz.

- Помню, как ты меня в детстве воспитывал и наказывал, видимо, как умел. Помню, как занимался со мной сольфеджио и фортепиано, и ездить за рулём автомобиля, терпеливо и усердно, спокойно, по много раз объясняя одно и то же. Помню, как я воровал у тебя деньги из кармана и разбил твой любимый фотоаппарат, на который ты копил многие месяцы, спасибо тебе, что дал мне жизнь и воспитал. Я тебя очень, очень люблю. С днем рождения!", - написал Турсен Алагузов.

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Помню как ты меня в детстве воспитывал и наказывал видемо как умел , помню как занимался со мной сольфеджио и фортепиано, и ездить за рулём автомобиля, терпеливо и усердно, спокойно, по много раз объясняя одно и тоже, помню как я воровал у тебя деньги из кармана и разбил твой любимый фотоаппарат ????, на который ты копил многие месяцы , спасибо тебе, что дал мне жизнь и воспитал. Я тебя очень очень люблю ???? С днем рождения!

Публикация от Турсенгали Алагузов (@tursen_alaguzov) 4 Июн 2019 в 12:23 PDT

Любящий сын с теплотой относится к своему папе и подчеркивает, что всегда относился к нему с уважением.

- Я слышал эти истории много раз, не люблю перебивать папу, мне нравится слушать его , ведь кто знает, сколько нам ещё отпущено быть вместе? Берегите родителей и своих детей! С праздником 1 июня, - написал он.


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