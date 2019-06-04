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В аэропорту Алматы сообщили о заложенном взрывном устройстве

Аэропорт работает в штатном режиме.

Фото : Википедия4 июня 2019, 17:43

В аэропорт Алматы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

- 4 июня 14.30 в Международный аэропорт Алматы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Оперативно проведенные мероприятия такового не выявили. Однако это ложное сообщение спровоцировало задержку выдачи багажа пассажирам. В целом на расписание рейсов случившееся не повлияло, - сообщили в пресс-службе.

Аэропорт работает в штатном режиме.


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