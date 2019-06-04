Побежал за мячиком – ребенок погиб, выбежав на дорогу
Ребенку было семь лет.
Фото : lviv.molbuk.ua4 июня 2019, 18:00
Трагедия произошла в селе имени Шамши Калдаякова Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.
- Дети играли во дворе, мяч укатился за двор, один из детей побежал за ним, в это время его насмерть сбила ехавшая по дороге ассенизационная машина, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Ребенку было семь лет.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
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