Побежал за мячиком – ребенок погиб, выбежав на дорогу

Ребенку было семь лет.

Трагедия произошла в селе имени Шамши Калдаякова Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

- Дети играли во дворе, мяч укатился за двор, один из детей побежал за ним, в это время его насмерть сбила ехавшая по дороге ассенизационная машина, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Ребенку было семь лет.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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