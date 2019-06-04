Посетители карагандинского зоопарка закидали львов камнями
Охранники не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.
Фото : Instagram4 июня 2019, 18:47
В соцсетях появилось видео, на котором несколько парней перелезли через ограждение, вплотную подошли к клетке со львами и стали забрасывать животных камнями, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что произошло это 2 июня в карагандинском зоопарке. На замечания окружающих молодые люди не реагировали.
Администрация зоопарка сообщила, что уже обратилась с заявлением в полицию.
- Им грозит только лишь административная ответственность за это хулиганство. Почему-то в уголовной плоскости это поведение не рассматривают, - говорится в комментарии к видео.
Кроме того, в охранное агентство, с которым сотрудничает зоопарк, направлено письмо с просьбой привлечь охранников к дисциплинарной ответственности. Их вина в том, что они не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.
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