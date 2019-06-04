Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посетители карагандинского зоопарка закидали львов камнями

Охранники не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.

Фото : Instagram4 июня 2019, 18:47

В соцсетях появилось видео, на котором несколько парней перелезли через ограждение, вплотную подошли к клетке со львами и стали забрасывать животных камнями, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что произошло это 2 июня в карагандинском зоопарке. На замечания окружающих молодые люди не реагировали.

Администрация зоопарка сообщила, что уже обратилась с заявлением в полицию.

- Им грозит только лишь административная ответственность за это хулиганство. Почему-то в уголовной плоскости это поведение не рассматривают, - говорится в комментарии к видео.


Кроме того, в охранное агентство, с которым сотрудничает зоопарк, направлено письмо с просьбой привлечь охранников к дисциплинарной ответственности. Их вина в том, что они не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты