Посетители карагандинского зоопарка закидали львов камнями

Охранники не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько парней перелезли через ограждение, вплотную подошли к клетке со львами и стали забрасывать животных камнями, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что произошло это 2 июня в карагандинском зоопарке. На замечания окружающих молодые люди не реагировали.

Администрация зоопарка сообщила, что уже обратилась с заявлением в полицию.

- Им грозит только лишь административная ответственность за это хулиганство. Почему-то в уголовной плоскости это поведение не рассматривают, - говорится в комментарии к видео.

Кроме того, в охранное агентство, с которым сотрудничает зоопарк, направлено письмо с просьбой привлечь охранников к дисциплинарной ответственности. Их вина в том, что они не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.

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