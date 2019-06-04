Турпоток в Чернобыль вырос после выхода сериала HBO

Новый проект HBO об аварии на советской АЭС уже обошел по популярности культовые "Игру престолов" и "Во все тяжкие".

Поток туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС вырос на треть в мае этого года в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Об этом рассказали сотрудники турфирм на Украине. По их мнению, интерес спровоцировал сериал "Чернобыль". Новый проект HBO об аварии на советской АЭС уже обошел по популярности культовые "Игру престолов" и "Во все тяжкие", передает телеканал 360.

По словам директора компании Chernobyl Exclusive Tours Константина Власова, потенциальные клиенты в разговорах ссылаются на сериал в связи с волнующими их вопросами. Спрашивают о количестве населения, правда ли, что все так было. Возникают вопросы к подлинности информации из проекта HBO.

Турпоток в зону отчуждения в этом мае вырос примерно на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Исторический мини-сериал "Чернобыль" американского канала HBO и британской телесети Sky вышел на экраны шестого мая этого года. С первых серий он завоевал симпатии зрителей по всему миру. Шоу возглавило рейтинг сериалов всех времен еще до своего окончания, получив почти максимальную оценку — 9,6 баллов. Такие данные предоставил сайт International Movie Data Basе.

СМИ говорят о невероятной достоверности сериала. Сам последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев изъявил желание посмотреть проект. Те же, кого уже впечатлило шоу, решили собственными глазами увидеть тот самый Чернобыль.

Приезжают обычно со всего мира. В основном, конечно, это европейцы, американцы. Иногда бывают представители стран Азии, в меньшем количестве, и туристы из стран Африки

Увидеть АЭС приезжают люди абсолютно разного возраста — от 18 до 80 лет. Зачем туристам опасная зона с радиацией? У каждого из гостей Чернобыля свои цели, уверен гендиректор туркомпании Власов.

- Кто-то хочет убедиться в достоверности локаций после пройденной компьютерной игры, кто-то — после литературы, кто-то — после сериала, — отметил он.

В зоне в настоящий момент имеется три отеля для туристов. По словам местных, там вычищено, радиации нет, имеются все условия для жизни.

Но радиационный фон никуда в Чернобыле не делся. Правда, немножко ослаб в своей активности "из-за полураспада". Она разошлась "пятнами" по территории и ушла в грунты, как объяснил директор компании Chernobyl Exclusive Tours.

По "грязным" местам маршруты практически не водятся. Каждые полгода проводится дозиметрический контроль. Маршруты заявлены официально.

На данный общий фон радиации немного превышает тот, что в мегаполисах. В принципе можно смело приравнивать радиационный фон за день экскурсии к обычным двум дням жизни или полутора часам в самолете

Посещать зону отчуждения абсолютно безопасно, считает местный гид Стас Полесский. Правда, добавляет — если следовать правилам. Гостям Чернобыля проводят индивидуальный инструктаж перед заездом. Они подписывают документ, подтверждающий это.

Для туристов есть целый список правил, отметил Полесский. Например, не ставить свои вещи на землю, самим не садиться туда, использовать закрытую форму одежды, не есть, не пить на открытом воздухе, следовать только за гидом, не заходить в заброшенные здания, ничего из зоны не выносить.

Свод жестких правил объясняется просто. По словам Власова, есть определенный общий уровень радиации в зоне маршрутов, где ходят гости. Он не намного выше разрешенного. Но если от маршрутов отходить, например, в стороны, то можно попасть в место с очень высоким уровнем фона.

Водят сотрудники зоны, у которых есть сертификаты сопровождающих. Они досконально знают маршруты, радиационные поля. Могут визуально проконтролировать, куда следует идти, куда — нет. Сами они не совершат ошибку по ходу маршрута

Также по желанию каждому туристу могут выдать счетчик Гейгера, чтобы буквально видеть какие-то изменения радиации. Чтобы человек понимал, что он встал в неположенное место, и сразу среагировал.

Главная головная боль гидов — не желающие соблюдать правила туристы. По словам директора, крайне редко возникают ситуации, когда людей на КПП останавливали из-за превышения накопленного уровня радиации. Происходит это обычно с нарушителями правил безопасности. Некоторые туристы прихватывают с собой "сувенирку" из зоны отчуждения.

Грешат пренебрежением техники безопасности чаще всего русскоязычные туристы, поделился Стас Полесский.

- Бывает, нарушают. В основном, это наши туристы. Иностранцы так не делают. Иностранцы всегда слушаются. Ну, практически всегда.

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