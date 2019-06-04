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Новый лучше старого - на встрече с Юнкером Зеленский пошутил о Порошенко

На вопрос журналистов, не скучает ли глава Европейской комиссии по прежнему президенту Украины, Юнкер ответил: "У меня есть новый".

Фото : Коллаж Zakon.kz4 июня 2019, 20:51

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Главу Украины в поездке сопровождает заместитель руководителя президентской администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель страны при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Гостей из Киева лично встретил на входе сам Юнкер и полуобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту протокольного фотографирования.

На вопрос журналистов, не скучает ли глава Европейской комиссии по прежнему президенту Украины, Юнкер ответил: "У меня есть новый".

В свою очередь, пожимая Юнкеру руку, Зеленский, улыбаясь, добавил: "Я лучше. Новый лучше старого".

Ранее президент Украины прибыл в Брюссель на встречу с лидерами НАТО и ЕС. Он заявил, что планирует начать разговор с европейскими лидерами с вопроса о "давлении на Россию".


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