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Опубликован предварительный прогноз президентских выборов в Казахстане

Результаты опроса подтверждают прогнозы большинства экспертов, считающих, что именно Амиржан Косанов займет второе место в гонке.

Фото : zakon.kz4 июня 2019, 21:47

В период с 10 по 23 мая научно-исследовательским центром "Молодежь" проведено региональное социологическое исследование, сообщает Zakon.kz.

Исследование охватило 39 городов, 164 района, 169 сел, общее число опрошенных составило 6800 респондентов. Погрешность не превышает 3,5%.

В рамках исследования, респонденты было задано два вопроса:

1) Примете ли Вы участие в президентских выборах, назначенных на 9 июня 2019 года?

2) За кого из кандидатов на пост Президента Вы проголосуете?

Общее число готовых проголосовать на выборах составило 73,1%, из которых, 59,5% намерены обязательно принять участие в голосовании. Число нежелающих идти на выборы составило 10,3% опрошенных.

Самая высокая явка ожидается в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Акмолинской областях. Наименьшую явку опросы обещают в Алматы, Шымкенте, ряде западных регионов.

Прогноз голосования по кандидатам распределился следующим образом:

Результаты опроса подтверждают прогнозы большинства экспертов, считающих, что именно Амиржан Косанов займет второе место в гонке. Показательно, что единственному кандидату женщине удалось завоевать столь значительные позиции, опередив остальных кандидатов - мужчин.


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