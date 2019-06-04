Площадку под Павлодаром, где погибли подростки, установили незаконно

Спортивную площадку в поселке Жанаул, где погибли два брата, демонтируют рабочие.

Спортивную площадку в пригороде Павлодара, где двух братьев убило током, установили с грубейшими нарушениями. Однако наказать тех, кто обустраивал футбольное поле, уже невозможно. Как отметили в полиции – вышли все сроки. Возмущенные таким ответом матери погибших подростков заявили, что их дело пытаются "спустить на тормозах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Спортивную площадку в поселке Жанаул, где погибли два брата, демонтируют рабочие.

Больше девяти месяцев Светлана Саденова ждет, когда полиция установит и накажет виновных в гибели ее сына людей. Футбольное поле в 2013 году установили с грубыми нарушениями. Перед началом работ подрядная организация и коммунальное предприятие должны были получить разрешение от электросетевой компании на установку объекта, над которым проходят высоковольтные линии электропередачи.

- Когда мы были на приеме у Бакауова в ноябре прошлого года, нам сказали, что в январе дело передадут в суд. Потом нам в марте сказали, чтобы мы на апрель месяц ничего не планировали и были все дома, никуда не уезжали. И нас вызывают уже в конце апреля только и говорят, что ваше дело будет закрыто по истечению срока давности, - рассказывает мать погибшего подростка Светлана Саденова.

В полиции это объясняют процессуальными особенностями. Сроки, когда можно было привлечь к ответственности подрядчика, истекли. И максимум, что он получит – отметка о судимости. А досудебное расследование в отношении других должностных лиц все еще продолжается.

- В отношении членов комиссий, выдававших земельный участок, где было построено в последствие мини-футбольное поле, в настоящее время расследуется уголовное дело по статье "Халатность", повлекшая тяжкие последствия. Также в отношении работников АО "ПРЭК", городского предприятия электросетей зарегистрировано уголовное дело по статье 254 – это недобросовестное отношение к обязанностям, - говорит старший следователь управления областного департамента полиции Ринат Искаков.

Речь идет о том, что энергетики каждый год проверяли электролинии в поселке Жанаул, но не замечали проводов, проходящих в опасной близости от спортивной площадки.

Трагедия произошла в сентябре 2018 года. Два брата 2006 и 2004 годов рождения залезли на четырехметровый забор, ограждающий мини-футбольное поле. Один из них задел оголенные провода, торчащие из фонарного столба. В результате электрического разряда подростки погибли прямо на спортивной площадке.

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