Подростка ранили на детской площадке в Москве
Фото: pixabay
Несовершеннолетний юноша получил ранения из пневматического оружия на детской площадке в Москве, сообщает Zakon.kz.
По данным "Известий", инцидент произошел вечером 20 ноября.
Как выяснилось, подросток не видел, кто стрелял и не слышал никаких звуков. Однако в какой-то момент во время прогулки он почувствовал жжение на левой кисти руки и увидел след от пневматической пульки на ладони.
Молодой человек обратился за помощью к медикам.
По данному факту проводится проверка.
Ранее в Казнете распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием водителя автомобиля, открывшего стрельбу по движущейся рядом машине.
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