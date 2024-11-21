Подростка ранили на детской площадке в Москве

Несовершеннолетний юноша получил ранения из пневматического оружия на детской площадке в Москве, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий", инцидент произошел вечером 20 ноября.

Как выяснилось, подросток не видел, кто стрелял и не слышал никаких звуков. Однако в какой-то момент во время прогулки он почувствовал жжение на левой кисти руки и увидел след от пневматической пульки на ладони.

Молодой человек обратился за помощью к медикам.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Казнете распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием водителя автомобиля, открывшего стрельбу по движущейся рядом машине.