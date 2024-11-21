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Подростка ранили на детской площадке в Москве

Подростка ранили в Москве на детской площадке, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 21:18 Фото: pixabay
Несовершеннолетний юноша получил ранения из пневматического оружия на детской площадке в Москве, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий", инцидент произошел вечером 20 ноября. 

Как выяснилось, подросток не видел, кто стрелял и не слышал никаких звуков. Однако в какой-то момент во время прогулки он почувствовал жжение на левой кисти руки и увидел след от пневматической пульки на ладони. 

Молодой человек обратился за помощью к медикам.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Казнете распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием водителя автомобиля, открывшего стрельбу по движущейся рядом машине.

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Елена Беляева
Россия Москва 2024 год Полиция
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