Экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе в США

Суд выдвинул обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

Ушедший в отставку полицейский Скот Петерсон, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек, был задержан по обвинению в бездействии во время инцидента, передает РИА Новости.

- После проведенного расследования FDLE бывший полицейский школы Скот Петерсон был задержан сегодня в связи с обвинениями по семи пунктам за особо тяжкие преступления, связанные с отсутствием надзора за детьми, трем пунктам, связанным с преступной халатностью, и по обвинению в даче ложных показаний, - приводится в Twitter заявление главы департамента правоохранительных органов Флориды Рика Свеарингена.

Отмечается, что Петерсон "не сделал абсолютно ничего, чтобы остановить стрельбу в школе". По словам Свеарингена, нельзя найти оправданий полному бездействию Петерсона, и нет сомнений, что это бездействие стоило жизней.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля 2018 года. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что он признался в содеянном. Суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

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