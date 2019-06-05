Кандидат в президенты Рахимбеков рассказал, как улучшить экономику Казахстана

В нашей платформе много предложений, собранных посредством социальных сетей.

Кандидат в президенты Казахстана РК Толеутай Рахимбеков предлагает решение сразу нескольких ключевых проблем отечественной экономики: от продовольственной независимости до занятости на селе. В беседе с представителями СМИ кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" предложил применять опыт Японии, передает корреспондент Zakon.kz.

- На какие проблемы в Казахстане, стоит обратить внимание в первую очередь для улучшения экономических условий в стране?

- Вы очень правильно поставили вопрос: экономическая ситуация нуждается в улучшении хотя бы потому что из 18,5 млн жителей страны, 43% проживают в селах, где немало проблем. К примеру, из 7,5 млн человек на селе не менее 4 млн трудоспособное население. Согласно официальной статистике, работа есть у 1,2 млн сельских жителей. Но, по моим подсчетам, постоянная работа на протяжении 12 месяцев есть только у 500 тыс. человек. Остальные – занятые на сезонных или непостоянных видах работ. Похожая ситуация в вопросах оплаты труда. Поэтому, когда 25 апреля на съезде партии мне оказали доверие и проголосовали за мое выдвижение кандидатом в предстоящих внеочередных выборах, мы решили решать самую острую проблему в первую очередь.

- Какое же решение Вы предлагаете?

- Основной доход может принести экспорт. Наш рынок – лишь 18,5 млн человек. Это не так много. Изначально, обеспечив потребности внутреннего рынка, можно обратить внимание на миллиардные рынки Китая и Индии, а также России. Если не ошибаюсь, по данным 2018 года, общий объем экспорта страны составил 47-48 млрд долларов. Если уделить внимание сельскому хозяйству, ровно столько же прибыли эта сфера может приносить нам каждый год. Мы – не первые, кто столкнулся с подобной проблемой. Многие страны приняли решение пустить большую часть сил на решение проблем в 1-2 сферах, улучшив свое экономическое положение. Например, в Японии. В 90-ых годах термин "японское качество" был аналогичным с "китайским качеством". Они же приняли решение развивать сферу машиностроения. Что из этого вышло, мы все знаем. В результате вытянули такие сферы как электроника, металлургия, химия и другие направления. Я считаю, если также приложить усилия в сельском хозяйстве, мы сможем привести в порядок и другие направления.

- Давайте остановимся на других направлениях. Ваша предвыборная платформа достаточно узконаправлена – в основном речь именно о сельских жителях. Вам не кажется, что этот сегмент слишком узок для электоральной кампании?

- В целом, наша предвыборная программа была основана на политической платформе партии и озвученных на съезде предложениях. Но что еще важнее – в нашей платформе много предложений, собранных посредством социальных сетей. То есть это конкретные вопросы, волнующие конкретных людей. Мы не рисуем абстрактные картины. Мы берем проблему и даем ее решение. Конечно, все охватить невозможно. Поэтому за основу было взято одно направление. В целом, предвыборная программа состоит из четырех основных частей: село; устранение разницы в уровне жизни между селом и городом; традиционные национальные ценности; и молодежь.

- Вопросы молодежной политики вы выносите отдельным блоком. А молодежь Вашими идеями интересуется? Присутствовали ли они на Ваших встречах с населением?

- Конечно. Не все молодые люди хотят бросить родной аул и отправляться в город за длинным тенге. Многим из них по душе заботиться о своих родителях, продолжать семейные ценности. Помимо многих известных проблем и вопросов на селе, их интересуют вопросы качественного доступа в интернет, развития инфраструктуры. Многие из них ставят вопрос, чтобы просто элементарно были условия для досуга в свободное время.

- Мы знаем вас как разностороннего человека, а именно как одного из членов специальной мониторинговой группы по противодействию коррупции. Расскажите об этом опыте подробнее.

- По каждой отрасли разрабатывается дорожная карта с государственными органами. Я считаю, что коррупция существует в Казахстане по трем причинам: государственные закупки; государственные услуги; и контрольно-инспекторская, разрешительная функция, которую надо уменьшать. Самое главное – совершенствование законодательства. Именно там нельзя допускать нормы, которые порождают коррупцию. Но у нас в правилах пишут так, что без "рахмета" ничего не получишь. Я намерен изменить ситуацию так, чтобы не было, во первых, потребности в коррупции, во-вторых, условий для взяточничества и вымогательства.

- Какие основные проблемы есть, на ваш взгляд, в сфере ЖКХ?

- Также несовершенство в законодательстве. Давно пора принять два закона, о чем я говорю с 2011 года. Первый – по аналогии с АПК. Есть один рамочный закон о государственном регулировании. Примерно такой же, считаю, давно назрел в ЖКХ, в котором нужно прописать все права и обязанности всех участников, начиная от министерств и акиматов, до объединения жильцов и собственников. Второе – принять закон о жилищных отношениях в новой редакции. Его принимали еще в 1996 году, когда переходили от домоуправления в сторону КСК. Ситуация тогда была другая, были другие нормы. Коммунальные предприятия должны жестко регулироваться. Когда говорят о безопасности и комфорте жизни, я должен вечером домой прийти и вести себя так, как мы ведем себя в гостинице в другом городе. Если воды нет, то мы ищем телефон слесаря? Нет. Мы обращаемся к администратору. Также и должно быть в доме. В Восточной Европе так. В Варшаве, где живет 1,6 млн населения, всего 8 управляющих компаний. В Нур-Султане население меньше, но около 700 КСК. Поэтому такая ситуация.

- Расскажите о Ваших планах после выборов…

- Развитие экономики через поддержку аграрного комплекса – приоритет, который остается во главе угла, и я уверен, что после выборов сектор АПК получит новый импульс для прогресса. Это необходимо для страны, это необходимо для нашей нации. В целом для меня важнее всего добиться главной цели – улучшить жизнь сельчан. Этим я занимаюсь сейчас и этим продолжу заниматься после выборов.

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