Аллея зеленой мечты. Фонд "Herbalife Nutrition Foundation" сделал подарок детскому дому

Воспитанниками детского дома стали уже более 700 сирот.

1 июня Благотворительный фонд Herbalife Nutrition Foundation (HNF) передал первый денежный грант детскому дому "Нур", благодаря которому кухня и столовая для ребятишек скоро преобразятся.

Детский дом "НУР" существует за счет благотворительной помощи и частных пожертвований. Его воспитанниками стали уже более 700 сирот.

- Нам помогают многие организации, волонтеры, обычные горожане – мир не без добрых людей, но такой вклад в наш бюджет как нельзя кстати. Он поможет решить застарелую проблему: обновить зону питания уже этой осенью. Огромное спасибо от имени всех детей и сотрудников нашего дома за сегодняшний праздник и такой весомый для нас подарок, - поделилась директор Благотворительного семейного детского дома "НУР" Ескожина Туяк Казкеновна.

В этом году HNF празднует 25-летие. В рамках программы Casa Herbalife фонд ежегодно помогает более ста тысячам детей в 50 странах мира, предоставляя им доступ к здоровому и сбалансированному питанию.

- С семейным детским домом "Нур" наши независимые партнеры и сотрудники компании дружат уже давно. Мы очень рады, что теперь наше сотрудничество выходит на другой уровень и благодаря денежному гранту мы поможем улучшить условия питания воспитанников детского дома — рассказала Эльвира Болотова, генеральный директор ТОО "Гербалайф Казахстан".

Спортивные соревнования и подарки сделали этот день незабываемым для детей, но трогательным моментом праздника, стала высадка Аллеи Зеленой Мечты. Саженцы плодовых деревьев и цветов теперь украшают территорию детского дома. Каждый ребенок привязал к саженцу записку со своими заветным желанием. Пройдут годы, дети вырастут и разлетятся кто куда. Не все меты сбудутся, но у воспитанников всегда будет повод проведать родной детский дом и вспомнить о своих мечтах и друзьях детства.

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