Флаг Казахстана на вершине Башуты водрузили алматинские подростки

Восxождение продлилось около 5 часов.

Ребята из алматинского военно-патриотического клуба водрузили флаг Казахстана на высоте 3.400 м. на пике Башута ко Дню государственных символов Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Каждый год, в преддверии Дня государственных символов РК, воспитанники алматинского военно-патриотического клуба встречаются в Доме офицеров, чтобы обсудить план восхождения на новую вершину в горах под Алматы с учетом погодных условий разработать маршрут, утвердить время, план питания и тактику восхождения.

- Восхождение проходит по проверенному маршруту, но для страховки юных армейцев, как правило, всегда сопровождает команда опытных альпинистов, руководитель военно-патриотического клуба "Киров" Бакытжан Перимбет, имеющий 16 летний стаж в горном туризме и альпинизме, спасатель горнолыжного комплекса "Шымбулак" Павел Майоров и лейтенант медицинской службы Наталья Островская. Известно, что альпинист- не тот, кто закален, а тот кто правильно одет в горах. Важна каждая деталь, - рассказали в Департаменте по делам обороны Алматы.

В День госсимволов, собрав дождевики и плащпалатки в рюкзаки, дети выдвинулись на маршрут. В 9:00 команда была уже на Медео, откуда юные покорители гор направились в сторону альпиийскиx лугов и подножья пика Фурманова. Восxождение на пика Башута продлилось около 5 часов.

Для детей из алматинского военно-патриотического клуба это далеко не новое восxождение. Уже почти 4 года ребята занимаются альпинизмом и скалолазанием. В списке покоренныx вершин пик Панфилова, пик Абая, пик Молодежный, пик Советов, пик Комсомола, пик Фурманова и пик Панорама. У всех разная высота – от 3000-4000 метров и выше. Занятия по альпинизму и скалолазанию в клубе проводятся круглый год, восхождения совершаются зимой и летом.

Альберт Ахметов

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