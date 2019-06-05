Опиум для народа. "Ленинград" выпустил новый клип

Режиссером и автором сценария стал украинский клипмейкер.

Российская музыкальная группировка "Ленинград" во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым представила новый клип на песню "i_$uss", передает Zakon.kz.

Шнуров опубликовал тизер в Instagram еще 2 июня, на YouTube премьера состоялась спустя два дня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 2 Июн 2019 в 7:06 PDT

Фанаты в комментариях отметили, что еще "не отошли" от клипа "Кабриолет", как вышла "очередная шедевратина".

- Каждый клип, как фильм, отлично!; Мы еще "Кабриолет" перевариваем, а тут очередная хитяра...; Дядь Сереж, ты рискуешь, - отметили поклонники творчества.

Очередной эксцентричный видеоряд посвящен религиозной тематике и употреблению наркотических веществ. Главная героиня клипа принимает препараты, после которых видит галлюцинации. Она влюбляется в молодого человека похожего на Иисуса. Несколько раз рыжеволосая красавица замечает Демона.

Не стоит забывать, что три года Шнуров учился в Теологическом институте на философском факультете. Учеба нашла свое отражение в творчестве.

Стоит отметить, что новая песня выполнена в жанре танцевального хаус-трека, что не свойственно группе.

- Данное видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы. Данный музыкальный клип в своем видеоряде и тексте: не содержит посылов, направленных против ценностей верующих, не ставит целью высмеять какие-либо религиозные концепции; не преследуют цель отождествления персонажей клипа, совершаемых ими действий с реальными религиозными символами, обрядами, библейскими сюжетами. Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в бога занимает важное место. Этот клип — сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов, - с такого обращения к зрителям начинается клип.

Режиссером и автором сценария явился украинский клипмейкер Леонид Колосовский.

Интересно, что 20 марта 2019 года Шнуров объявил о последнем турне группы "Ленинград".

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