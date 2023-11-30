Данэлия Тулешова выпустила новый клип

17-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова обрадовала подписчиков добрым известием: победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии она заявила на личной странице в Instagram 29 ноября 2023 года.

Днем ранее финалист и обладательница приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015" анонсировала выход клипа, разместив несколько фотографий со съемочного процесса.

С видео можно ознакомиться на официальном канале юной певицы в YouTube.

"Я так рада, что вы увидели настоящую, подлинную сторону меня. Это путешествие только начинается", – отметила она в подписи под видео.

Примечательно, что армия фанатов оставляет восторженные комментарии со всего мира.

Всегда с нетерпением жду новых песен и клипов от Данэлии! Ак жол, айналайын!

Первый официальный клип со времен "Don't cha". Наконец-то мы дождались полноценного видео, в котором много Данэлии. С любовью из Алматы.

Растет девочка. Меняются песни, клипы, образы. А талант и харизма неизменно мощны.

Первый клип на свою песню спустя 4 года. Я в предвкушении!

Очень круто, красиво! Классная идея со вставками фрагментов из конкурсов твоего детства!

Данэлия, твой голос, узнаваемый с первых звуков, буквально заставляет слушать! Великолепно!

Этот клип – твой переход в новую эру. Для многих ты стала кумиром и предметом подражания. Это все сковывает в жесткие рамки, ты всегда под пристальным вниманием. Надеюсь, у тебя получится завоевать новую аудиторию и быть тем, кто ты есть без всяких упреков и осуждения, – отмечают поклонники.

Данэлия Тулешова родилась в Астане, а после с семьей переехала в Алматы. Она с детства занимается вокалом. Первым ее талант заметил отец.

После многочисленных успехов в различных шоу Тулешова взяла паузу в работе. После более чем годового перерыва и переезда в США Данэлия была приглашена на шоу America's Got Talent, где появилась в феврале 2023 года с кавером на песню Arcade от Дункана Лоуренса.

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