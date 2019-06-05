Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы
Ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.
Фото : Global Look Press/Wang Jiangbo5 июня 2019, 11:20
КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
С платформы, расположенной в Желтом море, стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами.
По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.
"Чанчжэн-11" - четырехступенчатая космическая ракета. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 годы прошли шесть ее успешных пусков.
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